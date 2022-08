Buscan a joven cantante de Treinta y Tres que desapareció tras viajar a Montevideo

Policiales

La policía está trabajando para encontrar a una joven cantante oriunda del departamento de Treinta y Tres. Gimena Bentancourt, según informan diversos medios locales, fue vista por última vez el pasado lunes en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM).

Diario El Este informa que la mujer, que había sido seleccionada por el programa Got Talent para representar a su departamento, viajó a Montevideo en busca de un empleo. En la capital sufrió una crisis nerviosa y fue la última vez que la vieron.

Montevideo Portal dialogó con amigas de Gimena, quienes afirmaron que luego de hacer la publicación para localizarla, varios internautas les aseguraron haberla visto cantando en un ómnibus; no obstante, no lograron contactarse con ella.

“Nosotros no sabemos dónde está, o sea, su ubicación, y queremos encontrarla para saber cómo está y poder ayudarla. Nosotros pensábamos que estaba desaparecida porque después de ese episodio no la vimos más. Por la gente nos enteramos de que está trabajando, pero no sabemos cómo está”, indicaron.

No obstante, fuentes de la policía comunicaron que al momento no se reportó ni con la policía ni con su familia. Ante cualquier información, comunicarse con el 911 o al celular 091 355 046.