Buscan a dos hombres por homicidio; les dieron cuatro balazos a una persona en El Pinar

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior emitió un comunicado para solicitar colaboración en la búsqueda de dos hombres que están requeridos por un homicidio ocurrido en Canelones el pasado 15 de octubre.

De acuerdo con lo que comunicó la cartera, se trata de Mathías Rodrigo Sampayo Freitas y Johan Marco Sosa Fernández.

En el caso del primero, además del crimen, está siendo buscado por rapiña y posesión de estupefacientes. Sosa, en tanto, es requerido por hurtos y receptación.

En ese momento, la víctima falleció tras recibir cuatro balazos. Se estima que los dos hombres estaban en la escena y fueron partícipes directos del homicidio.

