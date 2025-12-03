Contenido creado por Joaquín Symonds
Buscan a dos hombres por homicidio; les dieron cuatro balazos a una persona en El Pinar

El hecho se dio el 15 de octubre. Los dos hombres están requeridos por varios hechos delictivos, además del crimen.

03.12.2025 20:05

Lectura: 1'

2025-12-03T20:05:00-03:00
El Ministerio del Interior emitió un comunicado para solicitar colaboración en la búsqueda de dos hombres que están requeridos por un homicidio ocurrido en Canelones el pasado 15 de octubre. 

De acuerdo con lo que comunicó la cartera, se trata de Mathías Rodrigo Sampayo Freitas y Johan Marco Sosa Fernández

En el caso del primero, además del crimen, está siendo buscado por rapiña y posesión de estupefacientes. Sosa, en tanto, es requerido por hurtos y receptación. 

En ese momento, la víctima falleció tras recibir cuatro balazos. Se estima que los dos hombres estaban en la escena y fueron partícipes directos del homicidio.

Foto: Ministerio del Interior

