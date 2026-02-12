Policiales

Buscan a delincuentes por cuádruple homicidio; entre los muertos hay un niño de 11 años

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior emitió un aviso en el que se solicita colaboración para encontrar a dos hombres, de 19 y 20 años, que se encuentran prófugos y son sospechosos de participar en el cuádruple homicidio del barrio Maracaná (Montevideo) que se dio en mayo de 2024.

En la casa en la que se dio el crimen había siete personas y cuatro de ellos fueron asesinados a tiros. Las víctimas tenían 40, 18, 16 y 11 años, de acuerdo con la información policial de ese momento.

A nivel de Fiscalía, se imputó a dos hombres: uno que se entregó en una seccional policial y otro que estaba preso, que es ubicado como el autor intelectual del crimen que planeó todo desde las rejas a través de WhatsApp.

Con respecto a los dos prófugos, Interior informó que se trata de Anderson Axel Vidal Suárez y José Ezequiel González Muller. Se estima que los dos delincuentes estuvieron en la escena al momento del hecho y que dispararon contra las víctimas.

La casa, ubicada en El Ombú y Pasaje La Vía, donde se dieron los cuatro asesinatos funcionaba como una boca de drogas. La Policía logró establecer que los crímenes se dieron a modo de “venganza” por problemas entre las bandas que operan en la zona.

En caso de tener información, se puede asistir a cualquier seccional policial o hacer una denuncia anónima a través del 0800 5000 y el 911.

Montevideo Portal