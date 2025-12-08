Policiales

Buscan a conductor que atropelló a una mujer y se dio a la fuga en Balneario Buenos Aires

La Jefatura de Maldonado busca identificar al conductor de un auto —testigos lo describieron como un BMW o un Volkswagen negro con luces azules de neón— que en la noche del pasado viernes atropelló a una motociclista y se dio a la fuga en Balneario Buenos Aires.

La mujer quedó en estado grave y fue diagnosticada en un centro de salud con traumatismo de miembro superior con traumatismo craneoencefálico y pérdida de conocimiento —luego la recuperó—.

?? #VIDEO Balneario Buenos Aires -MALDONADO-: buscan al conductor de un auto negro que embistió a una mujer y huyó. https://t.co/JSPTr8b0ja pic.twitter.com/KM2xzsjx6O — Marcelo Umpierrez ??099323625 (@emekavoces) December 7, 2025

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 33 y 54. El conductor se desplazaba a alta velocidad cuando impactó con la moto y huyó, informó Cadena del Mar, que divulgó un video del momento en el que ocurrió el hecho.

La Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente, mientras que la investigación continúa a cargo de las actuaciones el personal de la Seccional 12°, informó la Jefatura de Maldonado.