Buscan a adolescente de 17 años desaparecido en Colón: “No tiene problemas en su hogar”

Familiares y amigos del adolescente de 17 años Luciano dos Santos lo buscan desde este domingo 28 de setiembre, cuando desapareció en la zona de Colón, según indica su familia y confirma la página de personas ausentes del Ministerio del Interior.
En la web de la cartera aparece la foto de Dos Santos y se indica que el joven tiene “tatuajes en ambas manos; en la izquierda hasta el antebrazo tiene una calavera, un águila y un reloj. En la mano derecha tiene escrito ‘Mica’. En el pecho tiene en cada lado un dibujo de un ramo de laurel. Tiene ambas cejas cortadas. Vestía buzo deportivo color negro con letras, pantalón de jean celeste, cinto de cuero color negro y championes Nike blancos con negro”.
Es de complexión delgada y mide 1,55 metros. A través de las redes, su tía, Camila D’Angelo, escribió: “Mi sobrino es un buen chico, tiene 17 años nada más. No tiene problemas en su hogar, y lo estamos buscando con todos los recursos que tenemos como familia”.
“Él no suele escaparse de su casa”, destacó, y compartió un número de teléfono para dar información de su paradero: 097 503 926.
