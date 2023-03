Burlando cuestionado en Argentina tras aparecer en spot de campaña con asesino de Cabezas

Internacionales

Montevideo Portal

En su primer spot de campaña en busca de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, el abogado Fernando Burlando apareció en las imágenes junto a José Luis Auge, uno de los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, reportero de la revista Noticias ultimado en el verano de 1997 en el balneario argentino de Pinamar tras investigar al empresario Alfredo Yabrán.

La aparición de Auge junto a Burlando en imágenes grabadas en una villa en la zona de La Plata generó polémica en Argentina. Además de la familia de Cabezas, y distintos periodistas que de forma individual condenaron el hecho, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina también repudió lo sucedido.

ARGRA repudia la exhibición de José Luis Auge como parte de la campaña proselitista de Fernando Burlando. pic.twitter.com/PWEmKbW60x — aRGra (@aRGra_) March 25, 2023

El abogado mediático, que este verano defendió a la familia del adolescente Fernando Báez Sosa en el juicio que terminó con la condena a ocho rugbiers que lo asesinaron, también fue el defensor de Auge en el año 2000. Ese fue uno de los primeros casos que lo puso en la primera plana del debate público. Auge integraba la denominada Banda de Los Horneros, encargada del asesinato de Cabezas.

En el video, Burlando aparece conversando con Auge.

En declaraciones a radio Perfil, el abogado dijo que no estaba en condiciones de “cancelar a nadie”.

“Se ha acercado a los distintos videos que hemos hecho caseros infinidad de gente. Y no estoy evaluando quien tiene antecedentes o no. Yo lo que te puedo decir es que cuando hablo de honestidad y de gente trabajadora que apuesta al trabajo es cuando yo precisamente me meto en esa casa, es una casa humilde, y tanto la dueña de casa como el dueño de casa habían llegado hace poquito de trabajar. Entonces yo me estaba refiriendo más que nada a eso. Todo lo que pasa en el entorno con imágenes, vos te darás cuenta, yo no soy el que hace el video, yo no soy, por más que sea casero, el que edita el video. Pero yo, reitero, no estoy en condiciones de cancelar a nadie. No soy quien, es una idea que atrasa”, sostuvo, según las declaraciones que consignó el portal Infobae.

Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo asesinado, también realizó críticas. “Estoy tan triste pero de Burlando no me sorprende, siempre defendió y le dio laburo a los asesinos de Cabezas. No es la forma de ser candidato a nada y lo lamento por mi hermano y mi viejo, porque sufrieron mucho”, dijo a Radio 10.

Montevideo Portal