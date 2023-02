Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa: “Fallos salomónicos son una mierda”

Internacionales

Fernando Burlando, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, 370 km al sur de Buenos Aires, Argentina, consideró que las ocho condenas a los jóvenes que participaron del crimen “es un buen primer paso”, pero, asimismo, consideró que “los fallos salomónicos son una mierda”.

“¿Qué pensaban, que yo me iba a quedar conforme con cinco cadenas perpetuas? No, yo me quedo conforme con la verdad, con la Justicia. No considero que haya sido un acto de Justicia”, dijo en entrevista con el periodista Jorge Rial para el canal C5N. Burlando aclaró que en relación a las cinco cadenas perpetuas, los jueces “han evaluado bien la situación”.

“Lo que no entiendo es cómo evaluaron las otras tres situaciones de los tres acusados que fueron beneficiados con 15 años de prisión. Vos me dirás: ‘Son 15 años; hablaban de una riña y conseguís tres condenas a 15 años’. En realidad, no me conforma porque yo tengo la convicción desde el primer momento de que esto fue un plan, de que fue un homicidio, de que esta gesta de violencia iba creciendo día a día con los acusados. Y obviamente mataron cobarde y alevosamente. Alevosía es matar cobardemente a algo, en estado de desprotección”, agregó.

Unos minutos antes, en rueda de prensa, había dicho que durante la lectura del veredicto se había dado un “ejemplo cabal” de alevosía, en referencia al desmayo de Máximo Thomsen, el joven señalado como el autor de la patada letal que terminó con la vida de Báez Sosa. “¿Parece que se desmayó? Así le pegaron a Fernando, desmayado”, dijo Burlando.

"Solamente el comienzo"

El abogado de la familia dejó en claro que le hubiese “gustado que la Justicia se ponga los pantalones”, y agregó: “Creo que este es solamente el comienzo, es el primer paso hacia el camino, hacia una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando. Entendemos y entendimos siempre que una Justicia contemplativa, una Justicia que no atienda a las súplicas de una víctima, sino a la contemplación tal vez incluso de la juventud de los acusados, no es Justicia”.

Entonces, confirmó que apelará el fallo, como había adelantado antes de la lectura de la sentencia si no lograba las ocho condenas a cadena perpetua.

Al defender el pedido de la pena máxima para uno de los tres rugbiers que fue condenado a 15 años por participar del crimen, Burlando dijo: “Explicame el ADN de [Blas] Cinalli en el dedo menique de Fernando”.

“Una Justicia débil al momento de evaluar sentencias creo que no es Justicia. Personalmente entendemos que los tres acusados que se vieron beneficiados con una condena de 15 años es nuestro objetivo de aquí en adelante. Entendemos que lo más importante es que está acreditado el hecho. Como bien sosteníamos desde un principio, la calificación tiene que ver con este acuerdo premeditado de dos o más personas para matar, y también la alevosía”, aseguró, y concluyó: “Lo que no se entiende, y por eso ahora vamos a hacer una profunda lectura del fallo, es cómo a estas tres personas las benefician con la participación secundaria en el hecho”.