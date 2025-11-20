Bullrich tras detención del Flaco Albín en Buenos Aires: “El chiste se cuenta solo”

Internacionales

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, publicó en sus redes sociales luego de la operación Nueva Era, que concluyó con la detención de Luis Fernando Fernández Albín, un narco nacido en Argentina que desde niño vive en Uruguay y se instaló en Cerro Norte.

En tal sentido, Bullrich publicó un mensaje en X haciendo referencia a la detención: “El conocido narco oriental que cruzó el charco y fue detenido en Flores. El chiste se cuenta solo”.

“Luis Fernando Fernández Albín, ligado al mafioso Sebastián Marset, tenía pedido de captura y está sospechado de participar en el atentado contra la fiscal antidrogas Ferrero”, agregó.

Además, Bullrich sostuvo que fueron “meses de investigación, sin margen de error. Criminal detenido por el Departamento Federal de Investigaciones y la Policía de Uruguay”.

“A este narco oriental, todo el peso de la ley”, sentenció.



