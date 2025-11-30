Bullrich renunció como ministra de Seguridad del gobierno de Milei y asumirá como senadora

Internacionales

Patricia Bullrich presentó este domingo su renuncia como ministra de Seguridad del gobierno del argentino Javier Milei, según anunció en sus redes sociales.

“Al Señor presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió en X.

En la carta de renuncia que divulgó, le agradece al mandatario por la responsabilidad que le dio: “Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”.

“Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”, sigue el texto.

Así, Bullrich puntualiza que el 10 de diciembre asumirá como senadora donde defenderá los “valores y reformas” que comparte con Milei: “Instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

“Por último, le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra, Mg. Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, seria y eficaz”, concluye la carta.

