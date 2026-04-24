Bullrich crítica con Uruguay por la tasa de homicidios: “No piensen que es normal”

La exministra de Seguridad Nacional y actual senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, visitó Uruguay, donde se refirió a la “tasa de homicidios que no coincide con el país” y marcó su desacuerdo con la legalización de la marihuana.

En rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro, la exjerarca argentina se refirió a los asesinatos y dio consejos al gobierno. “Ese 10.6 de homicidios está concentrado; no lo naturalicen, no piensen que es normal”, dijo con respecto a la tasa per cápita.

En esa línea, Bullrich recordó que la tasa homicida de Argentina es de 3.7. Es decir, “casi 2 meses y medio menos que lo que tiene Uruguay, siendo un país más grande y con sectores de población con muchos problemas”.

La exministra argentina insistió en la importancia del control de drogas y de “incorporar permanentemente las nuevas fórmulas que se utilizan a la lista de cuáles son las nuevas sustancias que vienen de los opioides o que vienen de distintos tipos de droga sintética y sobre todo la marihuana transgénica”.

“Algunos creen que no tiene ningún problema y la marihuana transgénica es; hoy tiene casi la misma fuerza que la cocaína”, afirmó la senadora argentina. “Este país ha legalizado la marihuana, la Argentina no”, dijo.

“No lo pensamos hacer porque la condición hoy de la marihuana con un alto nivel de THC, que te que destruye el sistema neurológico, que da las mismas consecuencias que cualquier otra de las drogas fuertes que existen en el mercado”, expresó.

La exministra visitó a Uruguay en el marco de la conferencia Uruguay, futuro y jóvenes: desafíos actuales, que fue organizada por la Fundación Manantiales y se llevó a cabo en el piso 40 del World Trade Center.