Bukele anuncia que buscará la reelección en elecciones presidenciales de 2024

No la veía venir

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche de este jueves, en el marco del aniversario de la independencia de Centroamérica, que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024.



"Luego de conversarlo con mi esposa, Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024", anunció Bukele en una cadena nacional de radio y televisión.

Tras su anuncio, el mandatario publicó en Twitter una fotografía besándose con su esposa, Gabriela Rodríguez.



El mandatario es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata tras un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala de lo Constitucional que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado.



En un fallo de setiembre de 2021, estos jueces señalaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años, mientras que en sentencias anteriores un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.



Desde entonces, el presidente Bukele no se había pronunciado al respecto hasta este jueves.



“El camino correcto”

El mandatario señaló que la decisión de buscar la reelección es para que "podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto".



"De seguro, de seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión, pero no son ellos lo que decidirán sino el pueblo salvadoreño", apuntó Bukele, quien añadió: "Un pueblo libre, soberano e independiente".



Al cierre del tercer año del mandato, Bukele ha mantenido un amplio respaldo de la población hacia su forma de gobernar y, de no ocurrir nada extraordinario de cara al final de su mandato, le alcanzaría para hacerse nuevamente con la silla presidencial.



Actualmente, el Gobierno del presidente Bukele lleva a cabo una "guerra contra las pandillas", señaladas de cometer la mayoría de homicidios que se registran en el país centroamericano.



De acuerdo con Bukele, se está a "punto de ganar" la "guerra contra las pandillas".



El Congreso de amplía mayoría oficialista aprobó la medida y la ha ampliado en seis ocasiones por periodos de 30 días cada una, mientras que las autoridades reportan más de 52.500 detenciones y las organizaciones humanitarias más de 6.500 denuncias de atropellos a derechos humanos.



"Es hora que nosotros mismos nos convenzamos de que somos libres, soberanos e independientes, y sobre todo que queremos vivir en paz", agregó el mandatario de 41 años.

EFE