Buenos Aires: motochorros quisieron robarle a una joven rusa y les fue muy mal

Una turista rusa de 33 años fue atacada la semana pasada en el barrio porteño de Palermo por dos motochorros que intentaron robarle el celular mientras, a bordo de su bicicleta, aguardaba la luz verde en un semáforo.

La mujer se resistió, forcejeó con uno de los agresores y logró retenerlo con ayuda de vecinos hasta la llegada de la Policía, que finalmente lo arrestó.

El intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes desciende de la moto y forcejea con la víctima, que, pese a los golpes, se mantiene aferrada al atacante.

Luego, vecinos se acercaron al escuchar los gritos, mientras el conductor de la moto escapaba al advertir que lo que se suponía que iba a ser un arrebato sencillo tomaba un feo cariz para él.

Agentes de la Comisaría Vecinal 14B arribaron pocos minutos después y detuvieron al asaltante, un joven de 26 años. Paralelamente, se activó un operativo para localizar al cómplice.

Seguimiento por cámaras y un allanamiento

El Centro de Monitoreo Urbano rastreó el recorrido de la moto utilizada en el hecho y detectó su ingreso a un domicilio ubicado en el pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo. A pedido del fiscal Anselmo Daniel Castelli, se dispuso el secuestro de la motocicleta Honda XR y se solicitó el allanamiento del lugar.

Durante el procedimiento, la Policía localizó al conductor de la moto y halló diversos elementos de interés para la investigación: diez teléfonos celulares, cuatro cascos, una llave de ignición, y documentación del vehículo. También se secuestró el calzado utilizado por el agresor, que coincidía con el registrado en las cámaras el día del ataque.

Investigación en curso

Aunque el conductor fue demorado, el juzgado de turno no ordenó su detención formal. Ambos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras se analizaban los elementos secuestrados para determinar si formaban parte de una banda dedicada a robos bajo la modalidad de motochorros.

Sin embargo, posteriormente, ambos recuperaron la libertad.

El caso reavivó reclamos por seguridad en la zona de Palermo, donde en los últimos días se reportaron incidentes similares. La resistencia de la víctima, la intervención de vecinos y el rápido accionar policial resultaron clave para frustrar el robo y avanzar en la investigación.