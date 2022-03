Buenas y malas: legisladores reaccionaron en redes al discurso de Lacalle en el Parlamento

El presidente Luis Lacalle Pou brindó un extenso discurso este miércoles en el Parlamento ante la Asamblea General, en donde dio una serie de anuncios para el futuro a corto, mediano y largo plazo, y realizó un balance de lo que fueron los primeros dos años al frente del Poder Ejecutivo.

Las palabras del presidente generaron buenas y malas reacciones, dependiendo de dónde viene. Una de las primeras fue la del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien criticó al gobierno y dijo que el presidente “vive en otra realidad” a la de él. “La gente se debe preguntar si los datos que da el presidente coinciden con la calidad de vida que están teniendo”, sostuvo. Irónicamente, en Twitter, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi le respondió: “Sin dudas, Fernando: mundos bien paralelos”.

Sin embargo, hubo miradas desde la otra óptica. Por ejemplo, para el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, la rendición de cuentas de Lacalle fue “sólida” y “contundente”. “Habla de un Gobierno enfocado en la gente, que prioriza una inversión social fuerte, que cumplió con las metas económicas, que promovió la recuperación y el despegue”, agregó el jerarca de Presidencia.

Por su parte, el integrante del Movimiento de Participación Popular y senador del Frente Amplio (FA) Alejandro “Pacha” Sánchez respondió directamente a Lacalle dando datos de aumentos de combustibles y de los precios en, por ejemplo, carnes y aceites.

“En dos años aumentó 6 veces el combustible, un kilo de carne cuesta más de 400 pesos, un litro de aceite 150, mientras los salarios y las jubilaciones siguen bajando. ¿A quién no le metió la mano en el bolsillo? ¡A los malla oro!”, comentó el legislador frenteamplista.

La exministra de Turismo y también integrante de la Cámara Alta por el FA Lilián Kechichián también hizo referencia el término de “meter la mano en el bolsillo” y se preguntó: “Presidente, ¿cómo que no le mete la mano en el bolsillo a la gente?”.

“Aumentó tarifas, que dijo que no aumentaría porque se terminaba lo de meterle la mano en el bolsillo a Juan Pueblo, aumentó impuestos y los salarios se reajustaron menos que la inflación. ¡¡¡¡No nos tome el pelo!!!!”, apuntó.

Desde el oficialismo, el senador del Partido Colorado se mostró conforme con las palabras del jefe de Estado y calificó al balance realizado como “serio, responsable y muy cercano”. “Tremendo discurso del Presidente @LuisLacallePou Una rendición sería, responsable y muy cercana. Todo lo que se logró en los momentos más difíciles y más que alentadores los anuncios del Uruguay que se viene”, expresó.

