Buena nueva: apareció el uruguayo al que se había “tragado la tierra” en Argentina

En las últimas horas, fue localizado sano y salvo en Argentina el uruguayo Bryan Mathías Espínola, de 27 años.
Tal como informáramos, el joven era buscado desde principios de mes. Había viajado a la provincia argentina de Córdoba en busca de empleo. Sin embargo, no tuvo suerte en su proyecto, ya que le ofrecían salarios más bajos que los que podía conseguir en nuestro país. El 9 de setiembre informó a su familia que regresaría a Uruguay, y ya no se supo más nada de él.
Interpol confirmó que Espínola hizo una reserva en el Hotel Alvear, sin embargo, nunca llegó allí a dormir. De todas formas, las pistas lo situaron en un quiosco cercano al lugar.
“Lo que nos llegó es que lo robaron”, dijo la semana pasada Andrea Olivieri, la madre de Espínola, en diálogo con Montevideo Portal.
Feliz hallazgo
En las últimas horas, el Consulado de Uruguay en Buenos Aires confirmó, a través de su cuenta de Facebook, la aparición de Espínola.
En un mensaje de audio difundido por el periódico El País, Oliveri contó que una cámara de seguridad en un parque de la ciudad de Río Primero grabó al joven caminando, al parecer rumbo a la ruta 19, por la que podría llegar a la ciudad fronteriza de Gualeguaychú. Con esa información, la Policía local lo encontró poco más tarde y logró reunirlo con su familia, que había viajado a Córdoba para buscarlo.
