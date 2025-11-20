Buena noticia: aparecieron a salvo las dos menores buscadas en Maldonado

En la tarde del miércoles, la Jefatura de Policía de Maldonado emitió un comunicado para solicitar colaboración a la población para localizar a dos adolescentes de 14 y 16 años que se encontraban desaparecidas desde el pasado domingo.
Tal como informáramos, la menor de ellas era C.C., quien se fue de casa del barrio Los Caracoles, que fue parte del realojo del asentamiento Kennedy. La otra joven, de 16 años e iniciales T. V. D. P., se fue de su casa de Maldonado Nuevo.
Se estima que ambas menores están juntas, dado que desaparecieron el mismo día y en horarios similares.
Por fortuna, en la pasada noche la Policía fernandina reportó que ambas habían aparecido sanas y salvas, según informó el medio local Revista Cero.
