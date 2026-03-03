Internacionales

Brutal: una joven fue baleada en el cortejo fúnebre de su propia madre

La Policía del estado brasileño de Minas Gerais investiga un hecho de violencia ocurrido el pasado viernes en Baependi, una pequeña localidad de 18.000 habitantes.

El ataque ocurrió de un modo digno del libreto de una película sobre la mafia: un cortejo fúnebre marchaba rumbo al cementerio local y, en el momento en que pasaba ante la iglesia, dos agresores en moto atacaron a tiros a la hija de la fallecida, que caminaba detrás de la carroza.

Uma mulher foi baleada durante o velório da própria mãe na sexta-feira (27), na cidade de Baependi, no Sul de Minas. O crime aconteceu em frente à igreja onde familiares e amigos se reuniam para a despedida. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em… pic.twitter.com/DkhmCgR3hU — Ednaldo Ferreira ?????????? (@Ednaldo40916743) March 3, 2026

La víctima fue identificada como Amanda Arantes, de 27 años, quien recibió tres disparos.

Según informó el portal noticioso G1, uno de los disparos impactó en su columna vertebral y le afectó la médula espinal, lo que le provocó dificultad para hablar y le impidió relatar los detalles del ataque. La Policía localizó la moto utilizada en el ataque y detuvo a uno de los presuntos agresores, mientras prosigue la búsqueda de otros implicados.

Según la Policía, el hombre había sido visto conduciendo la misma motocicleta en las semanas anteriores. Al ser abordado, dio declaraciones contradictorias sobre el uso del vehículo el día del crimen. Fue llevado a la comisaría de São Lourenço, donde se confirmó su arresto provisional.

Las autoridades investigan también el motivo del ataque y todas las circunstancias relacionadas con el hecho.

En cuanto a la víctima, fue ingresada inicialmente en el Hospital São Lourenço y derivada posteriormente a otro centro de salud en la localidad de Varginha, donde permanece hospitalizada. No se ha divulgado su estado de salud actual.