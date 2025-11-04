Policiales

Brutal: por “desavenencias” un hombre mató a otro de una puñalada en el cuello

Un hombre falleció en un violento incidente ocurrido anoche en la ciudad de Salto. Según informara el medio local Tiempo de Noticias, los hechos ocurrieron en las calles Roncón y Diagonal 13, del barrio Don Atilio, en el sur de la localidad.

Allí, dos hombres que mantenían “desavenencias” protagonizaron un altercado en cuyo transcurso uno asestó a otro una puñalada en la yugular.. La víctima, un hombre de 30 años, fue trasladada a un centro de salud, donde a la postre falleció.

El jefe de la Policía de Salto, el director del área de investigaciones y la fiscal del caso acudieron al lugar.



Ahora, las autoridades procuran dar con el matador.