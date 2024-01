Brutal: político surcoreano apuñalado en el cuello en medio de rueda de prensa

La puñalada en el cuello recibida hoy por Lee Jae-myung, el líder del principal partido opositor en Corea del Sur, no hace temer por su vida, dijeron fuentes de su formación, el liberal Partido Democrático (PD) citadas por la agencia Yonhap.

No obstante, existe preocupación sobre la posibilidad de que Lee, de 59 años, pueda sufrir nuevas hemorragias, indicaron las mencionadas fuentes.

Lee fue atacado a las 10.27 hora local (1.27 GMT) durante un acto con periodistas en el terreno que acogerá el nuevo aeropuerto de Busan (unos 350 kilómetros al sureste de Seúl) cuando un hombre, que lucía una corona en la que se podía leer "Yo soy Lee Jae-myung", se abalanzó sobre el líder del principal bloque de la oposición surcoreana y le apuñaló en el lado izquierdo del cuello.

El hombre le clavó un objeto que aún no se ha identificado y que tendría una longitud de entre 20 y 30 centímetros, provocándole una herida incisa de aproximadamente un centímetro.

Lee se desplomó al instante y miembros de su partido se encargaron de tapar la herida mientras llegaba la ambulancia que lo trasladó al Hospital de la Universidad Nacional de Pusan.

El autor del ataque, un hombre de entre 60 y 70 años, fue arrestado en el acto pero aún no ha revelado la motivación detrás de sus acciones, según la Policía del distrito de Gangseo, en Busan.

South Korea's opposition leader Lee Jae-myung has been stabbed in the neck during a visit to Busan, police have said.



Warning: This video shows the moment of a stabbing.



Read more: https://t.co/xRGCRCsgSA pic.twitter.com/1gQFtHlUhn