Brutal: mujer mató a su compañero mientras este tenía en brazos al bebé de ambos

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que una mujer de 23 años asesinó de una puñalada a su compañero, un hombre de 30, en el marco de una disputa intrafamiliar.

El hecho ocurrió el pasado 26 de junio en el municipio de Jaboatão dos Guararapes, en el área metropolitana de la ciudad brasileña de Recife. Las imágenes muestran cómo, antes de recibir la mortal cuchillada, el hombre había pinchado levemente a su compañera en una pierna, como una forma de amenaza, mientras ambos estaban acostados.

Tras esos pinchazos, los dos se levantaron y comenzó una dura discusión. El registro fílmico captó el momento en el que la mujer asestó una puñalada en el pecho del varón mientras este tenía en brazos a uno de los hijos de ambos, un bebé de 11 meses. Herido, el hombre atinó a depositar al niño en su cuna y luego se alejó corriendo.

El sujeto fue rescatado y trasladado a un centro de salud, pero no sobrevivió. Según informara el portal noticioso G1, sufrió un paro cardiorrespiratorio poco después de recibir la puñalada.

El informe detalla que en el momento del crimen estaba en la habitación una niña de 6 años, hija de la mujer.

Conducida ante la Justicia, la mujer alegó defensa propia y declaró que mantenía una relación conflictiva con el occiso. Según su defensa, fue amenazada de muerte con un cuchillo y se resistió cuando el hombre intentó quitarle al bebé.

La jueza Mirna dos Anjos Gusmão dejó constancia de que la joven declaró no tener intención de matar y dijo que actuó para protegerse a sí misma y a su hijo.

La matadora quedó arrestada a la espera de juicio.

