Policiales

Brutal impacto: un hombre murió en choque entre auto y moto en ruta 9

Un hombre, cuya identificación todavía está pendiente, falleció en un siniestro ocurrido anoche en la ruta nacional 9.

Según el reporte de Policía Caminera, el hecho ocurrió sobre las 20:00 horas en el kilómetro 206 de la mencionada carretera, en el departamento de Rocha.

Allí, y en circunstancias a esclarecer, un auto que circulaba hacia el oeste, colisionó con una moto que se movía en sentido opuesto. El impacto resultó letal para el motorista, que perdió la vida en el lugar.

El auto era conducido por un joven de 25 años, quien arrojó resultado negativo a la prueba de consumo de alcohol.

El accidente provocó un corte de ruta con desvío por planta urbana, situación que duró aproximadamente tres horas.

El caso está ahora en manos de la fiscalía competente.