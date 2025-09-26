Internacionales

Brutal: entró al hospital donde trabajaba su ex y la mató a escopetazos delante de todos

El registro en video de un feminicidio en Turquía se hizo viral en las últimas horas y ha generado espanto y repudio.

El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo en la ciudad de Kahramanmaras, pero el video se difundió recientemente, luego de que comenzara el juicio y la Fiscalía solicitara cadena perpetua para el asesino.

El video muestra a Atilla Ayintapli, de 44 años, irrumpiendo en el sanatorio donde trabajaba su exesposa, Eser Karaca, madre de dos hijos. Las imágenes registran cómo el hombre, con una bolsa de plástico en las manos, ingresa en la oficina donde trabajaba Eser, quien era enfermera administrativa.

Cuando Atilla extrae de su bolsa una escopeta, Eser y una compañera de trabajo lo empujan e intentan huir. El agresor persigue a su expareja y la alcanza en unas escaleras, donde le dispara tres veces sin compasión. Según informaron medios locales, la mujer fue asistida de urgencia en el mismo hospital, pero no sobrevivió por sus heridas.

Bu fotografta sol tarafta gördügünüz kisi Eser Karaca. Kahramanmaras’ta özel bir hastanede hemsire olarak çalisiyordu. Bosandigi eski esi için üç kez uzaklastirma karari aldirmisti. Dördüncü uzaklastirma kararinin çiktigi gün, çalistigi hastanede eski esi tarafindan pompali… pic.twitter.com/R6CtFNuAt7 — Alp Kilinç (@alpklnctr) September 24, 2025

Ese mismo día, Eser había obtenido su tercera orden de restricción consecutiva contra su expareja, quien insistía en contactarla con la intención de reanudar la relación, pese a sus reiteradas negativas.

Atilla logró salir del sanatorio, pero fue arrestado poco después.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

Turkish police released recordings of a Turkish man killing his ex-wife in the Kahramanmaras region. The couple had divorced four months prior.

Surveillance cameras captured the husband breaking into the hospital where his wife worked and fatally shooting her.

He was arrested,… pic.twitter.com/ZJckB4UUkX — T_CAS videos (@tecas2000) September 24, 2025

Kahramanmaras'ta eski esini, uzaklastirma karari aldirdigi gün pompali tüfekle öldüren sahis hakkinda, agirlastirilmis müebbet hapis istendi.

pic.twitter.com/v2AEb5fRML — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) September 24, 2025