Brutal: en un instante entendió por qué hay carteles de “no fumar” en las gasolineras

Es bien sabido que fumar es perjudicial para la salud, debido a los efectos que el humo inhalado tiene a mediano y largo plazo. Sin embargo, los perjuicios del tabaquismo pueden ser instantáneos y afectar a terceros, tal como lo demuestra un hecho ocurrido en Brasil, que se hizo viral.

Según informara el portal noticioso G1, la situación se produjo durante la noche del pasado lunes en una estación de servicio en la localidad de Timon, en el estado brasileño de Maranhão.

El video muestra a un grupo de cuatro personas sentadas en una mesa en la explanada del lugar. En las imágenes se ve cómo uno de los individuos enciende un cigarrillo y luego arroja el fósforo al suelo, y en ese instante se eleva desde el piso una gran llamarada que envuelve al grupo.

Um homem causou princípio de incêndio em posto de combustíveis em Timon (MA) ao acender cigarro durante descarregamento de combustível. Funcionários controlaram o fogo; ninguém se feriu. Bombeiros farão vistoria no local.(Rede social) pic.twitter.com/garphc2gGB — NO RADAR RIBEIRÃO (@LucinhoMendes) November 7, 2025

Un empleado de la gasolinera declaró que los trabajadores habían indicado a los clientes que se alejaran de esa parte del establecimiento debido al riesgo que suponía la operación de descarga que se estaba llevando a cabo en ese momento.

Ese mismo empleado controló las llamas con un extintor, y no fue necesario llamar a los Bomberos. Una motocicleta estuvo a punto de ser alcanzada, pero no sufrió daños. Además, se suspendió la descarga de combustible hasta que la situación volvió a la normalidad.

Según el Departamento de Bomberos de Timon, la zona exterior con mesas y sillas donde el joven encendió el cigarrillo no estaba incluida en el plan de seguridad contra incendios de la estación de servicio.

Wellington Soares Araújo, director de Actividades Técnicas del Departamento de Bomberos, subrayó que la gasolina es altamente volátil, lo que significa que se evapora fácilmente y libera gases y vapores inflamables. Estos vapores pueden acumularse en el ambiente y, al entrar en contacto con el fuego o chispas, aumentan el riesgo de explosiones e incendios. Por lo tanto, fumar cerca de los surtidores de gasolina es extremadamente peligroso.