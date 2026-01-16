Brutal: dos mujeres raptaron y apalizaron a otra, acusándola de una infidelidad

Internacionales

Una joven fue víctima de un secuestro y una agresión de extrema violencia en Madrid, España, luego de ser acusada falsamente de haber mantenido una relación sexual con el esposo de una de sus agresoras.

Según informa el periódico matritense El Mundo, el hecho ocurrió el pasado 8 de enero y es investigado por la policía local, que ya detuvo a un hombre e identificó a dos mujeres presuntamente implicadas, quienes por el momento no han sido arrestadas.

De acuerdo con la denuncia presentada, la víctima había recibido durante varios días amenazas a través de la red social TikTok, provenientes de personas vinculadas al entorno de las agresoras. En esos mensajes se la acusaba de una supuesta infidelidad, extremo que la joven negó de forma categórica.

Según la reconstrucción del caso, el día del ataque dos mujeres interceptaron a la víctima en el barrio de Vallecas y la introdujeron por la fuerza en el maletero de un vehículo. Desde allí fue trasladada hasta una vivienda ubicada en la zona de El Ruedo de Moratalaz, donde comenzó la agresión.

En el interior del inmueble, la joven fue desnudada y golpeada de manera reiterada. Recibió puñetazos y patadas en distintas partes del cuerpo, especialmente en las costillas y la cabeza, y fue golpeada contra una puerta mientras era increpada por las agresoras, que insistían en la acusación que motivó el ataque.

Tras la paliza, las mujeres sacaron a la víctima del apartamento vestida únicamente con ropa interior y una bata, y la llevaron nuevamente hacia el vehículo. En ese trayecto, la joven logró escapar corriendo. Un hombre que se encontraba en las inmediaciones acudió en su auxilio, lo que provocó la huida de las agresoras.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a su domicilio en Villa de Vallecas y recibió atención médica en un centro de salud debido a las lesiones sufridas. Al día siguiente formalizó la denuncia en una comisaría, donde reiteró que no había mantenido ningún tipo de relación con el marido de una de las implicadas.

Como resultado de la investigación, la Policía detuvo a un hombre perteneciente al entorno familiar de las agresoras, mientras que las dos mujeres involucradas han sido plenamente identificadas. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

Las imágenes incorporadas a la causa, que forman parte del material probatorio, muestran la violencia ejercida durante la agresión. El caso permanece bajo investigación judicial.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD