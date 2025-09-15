Brutal: bar transmitía por TikTok cuando entró un grupo mafioso e hizo una masacre

Internacionales

Un ataque armado de un grupo criminal que ingresó a un billar a los disparos la noche del viernes dejó siete muertos y cuatro heridos en el oeste de Ecuador, informó la Policía.

La institución calificó el hecho como una acción “selectiva” por parte de una banda para controlar el territorio en Santo Domingo, a unos 160 km de Quito.

Un video divulgado en redes sociales muestra cómo varios hombres, en su mayoría con el rostro cubierto, abren fuego mientras las personas jugaban billar. El registro fue captado mientras desde el bar se llevaba a cabo una transmisión por TikTok. Otro video muestra los hechos desde la puerta del recinto, y luego las consecuencias en el interior.

Un ataque armado en un billar de Santo Domingo, en el oeste de Ecuador, dejó siete muertos y cuatro heridos la noche del viernes, en un hecho que la policía atribuyó a la disputa territorial de grupos criminales vinculados al narcotráfico.



Los atacantes, encapuchados, abrieron… pic.twitter.com/3CPCzcimUN — Noticiero El Salvador ???? (@NoticieroSLV) September 13, 2025

¡VIOLENCIA IMPARABLE!

SIETE MUERTOS EN UN BILLAR DE SANTO DOMINGO



La Policía confirmó la muerte de siete personas en el billar "El Rinconcito", en la zona rosa de Santo Domingo de los Tsáchilas, luego de que sujetos armados abrieron fuego contra varios hombres que se… pic.twitter.com/uIoH28jhMP — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) August 17, 2025

Punto de partida de la cocaína que viaja rumbo a Estados Unidos y Europa, Ecuador es un centro de operaciones de agrupaciones dedicadas a múltiples crímenes como la extorsión y el sicariato. Algunas están asociadas con cárteles mexicanos, colombianos y albaneses.

Este es el cuarto ataque de este tipo que sucede en Ecuador en las últimas semanas.

“Se presume que este hecho violento responde a una disputa por el control del territorio por parte de grupos de delincuencia y grupos armados organizados”, dijo en una declaración a los medios la coronel de la Policía, Beatriz Benavides.

La responsable aseguró que una camioneta en la que se movilizaban los pistoleros fue incendiada y abandonada, y ofreció una recompensa para hallar a los responsables.

En agosto, siete personas fueron asesinadas en un billar en esta misma ciudad. La Policía aseguró que investiga si estos hechos tienen relación.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.

El mandatario defiende una política de mano dura contra el crimen. Uno de sus hechos más notorios fue la captura en junio y la extradición un mes después de Fito, líder de la principal banda del país.

Con información de AFP.