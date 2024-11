Bromas, las eses, Sendic y una revelación inédita: así fue entrevista de Petinatti a Orsi

Política

“Yamandú Orsi, cuando usted era profesor de historia y un alumno llegaba tarde, ¿lo dejaba entrar a clase?”

Así comenzó el comunicador Orlando Pettinati su anunciada entrevista con el candidato del Frente Amplio, luego de haber generado expectativa durante varios días por el intercambio entre el conductor de Malos Pensamientos, expreso militante de la coalición multicolor en redes sociales y el frenteamplista.

“A mí me dijeron que la clase empezaba cinco y cuarto (17:15)”, respondió Orsi. Y entre risas, ambos llegaron a un acuerdo: “media falta”.

“Te acuerdas de que acumulaban. Te ponían media falta y después te las sumaban. Es la primera”, bromeó Orsi.

“Es la primera y que no se vuelva a repetir”, acotó Pettinati.

“Bueno, gracias, profesor. No se volverá a repetir”, respondió el dirigente político.

Posteriormente, la conversación transcurrió en temas más personales del candidato, por ejemplo, sobre cómo le contó a su esposa Laura que iba a ser candidato a presidente de la República.

Sobre la campaña electoral, el frenteamplista reconoció que no conocía tanto el interior del país hasta empezar la campaña electoral. En esta línea, marcó que “ahora lo conocía bastante más que en 2018”.

“Igual que te quedas por ver. Reconozco que hay lugares que no los tengo todavía calados. Lugares concretos, chiquitos. Pese a que en la campaña recorrimos más de 100”, los rincones del país son innumerables, asumió Orsi.

Luego, ambos recordaron el rol que tuvo el intendente de Canelones por ese entonces en la campaña rumbo a la segunda vuelta de Daniel Martínez, para la que confesó que ofició más como “vocero” que como jefe de campaña.

Tras hacer algunas valoraciones políticas generales, Petinatti le preguntó a Orsi si estaba preparado para el debate con Álvaro Delgado el próximo domingo.

- ¿Se siente preparado para el debate?

- Sí, claro.

- ¿Quiere que lo coachee?

- Bueno. Acepto, acepto. Debes ser buen coacheador.

La entrevista prosiguió en un tono afable entre el entrevistado y el entrevistador.

“Uno es lo que es y hay una esencia en cada uno. Vos transitás bien y firme cuando te sentís en esa ruta. Cuando lo artificial o el marketing es el que marca o influye, por ejemplo, cuando tengo que filmar un spot. ¡Me enferma! El mejor coacheo es conmigo mismo. Con respecto al debate, me siento bien mientras haga lo que siempre he hecho que es comunicar lo que pienso que está bien. Me siento tan seguro como inseguro para cada uno de los bloques”, confesó el presidenciable.

Sobre educación, Orsi opinó que lo “primero que hay que plantearse es dejarse de pensar en la gran reforma y en la reencarnación de [José Pedro] Varela permanentemente”.

- Yo viví la reforma de Rama, que fue contundente.

- Fueron injustos en la izquierda con Rama. Muy críticos. Horrible.

- Yo reconozco que le erré. En algunas cosas me equivoqué. Soy docente formado en el IPA. Con la reforma aparecieron los CERP (Centro Regionales de Profesores). Yo estuve en contra. Seguro, yo era del IPA. Pero cuando fui a trabajar a Maldonado, mis compañeros de trabajo formados en el CERP eran muy buenos docentes. Ahí me di cuenta de que a veces te ponés el valde.

Sin embargo, el frenteamplista sí cuestionó la reforma educativa llevada adelante por este gobierno y dijo que ha sido “un diálogo de sordos” entre sindicatos y autoridades del gobierno.

Cuando el comunicador le preguntó a Orsi por la pandemia, y cómo la manejó este gobierno, el candidato del Frente Amplio respondió: “En algunos aspectos sí. ¿Sabés en qué acertó? En haber apostado a la libertad responsable. Yo dije: ‘Acá le va a errar’. Y le acertó”.

“La gente actuó. Uruguay demostró nuevamente que estaba a la altura y la propia ciudanía respondió bien. Los primeros nueve meses fueron muy bien manejados, después vino todo el tema de si llegaban las vacunas. Y la cantidad de muertos que tuvimos en un período [primer semestre 2021] que nadie lo desea ni lo quiere”, añadió.

Otros temas que se trataron durante la entrevista en Azul FM fueron saneamiento, vivienda, asentamientos.

“Hablando de asentamientos, me acabo de acordar que en la Intendencia de Maldonado terminaron con el El Placer y el Kennedy. Entonces, no es un tema ni de plata ni de tiempo”, acotó Petinatti.

Y Orsi contestó: “Es de plata también”

- ¿Qué pasa en Maldonado, hay más plata? ¿Más plata que en Montevideo?

- En Montevideo tenés mucha más gente. Y en Montevideo se han resuelto problemas de asentamiento también. Lo de Maldonado ha sido exitoso, no voy a desconocer eso. Pero hay un tema de concentración también.

Con respecto la inseguridad, Orsi y Petinatti no se pusieron de acuerdo en si la cantidad de delitos había bajado o no, mientras que el frenteamplista volvió a plantear una de sus propuestas de sumar 2.000 policías al Ministerio del Interior.

Y Petinatti replicó: “Represión. Al Frente Amplio no le gusta reprimir”.

- Ah, pero si no le gusta será problema del Frente Amplio. Yo tengo que reprimir si soy presidente.

- Pero tienen esa romantización. Debemos ser honestos, que gobierne la honestidad Al Frente Amplio le cuesta reprimir.

- A la izquierda históricamente a nivel Occidental le costó entender que la seguridad es un derecho humano. Por eso se hablaba de convivencia. Pero la seguridad es un derecho humano. Punto.

Pese a las expectativas generadas, y a alguna broma de por medio que incluyó por omisión la mención al exvicepresidente Raúl Sendic, la entrevista se desarrolló en buenos términos, sin momentos de tensión entre el candidato y el histórico conductor de Malos Pensamientos.

Incluso, antes de ir al primer corte, Petinatti reveló un pasado que Orsi confesó “ni siquiera le contó a su esposa”. Una experiencia como humorista y carnavalero en la década de 1990.

- ¿Por qué no pronuncia las eses? Me vuelve loco.

- Soy de Canelones.

- Antes de ir a la pausa. ¿Usted cree que ser presidente de la República es el mayor premio como uruguayo?

- Sí, uno de los mayores. Capaz que ser el 9 de la selección también. Estoy más cerca de ser presidente que de ser el 9 de la selección.

El final, Petinatti lo reservó para hacer un ping de preguntas y respuestas sobre nombres como Álvaro Delgado, Carolina Cosse, Luis Lacalle Pou, Tabaré Vázquez, José Mujica, entre otros.

