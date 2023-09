Brenta al cruce de Delgado: es “infantil” culpar a Fancap por fracaso de la licitación

Política

Montevideo Portal

El exministro de Trabajo Eduardo Brenta salió al cruce del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que junto a otros jerarcas del Gobierno responsabilizó las actitudes del sindicato de Ancap por la falta de oferentes que se presentaron para asociarse en el negocio del portland, que dejó la licitación desierta.

Brenta, que actualmente también es senador suplente por la Vertiente Artiguista, expresó en referencia a las declaraciones de Delgado: “Parece un tanto infantil responsabilizar al sindicato del fracaso de la licitación del portland. Si fuera por temor a los sindicatos, nunca hubiera invertido UPM ni Marfrig, ni compraría Minerva y no habría propuesta de privados por Neptuno. Hora de autocrítica”.

Por su parte, el senador del Partido Socialista José Nunes también calificó el camino de Ancap de buscar asociarse con un privado en el negocio como un “camino equivocado que hizo perder dos años”.

“Hay un deterioro de las plantas, de su situación por falta de inversión. Además, generó un conflicto sindical importante que perjudicó a todos: a la empresa, a los trabajadores y a sus familias. Se extendió el paro de la refinería y eso ocasiona pérdidas millonarias al país. Esta licitación desierta es el fracaso de una política que en vez de apuntar a resolver los problemas de competitividad de la empresa pública, defender su participación en el mercado, confió en entregarlo a manos privadas en un proceso licitatorio muy largo que no dio resultado”, afirmó el legislador.

Nunes añadió que su posición, al igual que la del sindicato de Ancap, está asociada a “planificar las inversiones necesarias para que las plantas de Ancap tengan la eficiencia operativa acorde a la actual realidad de la fabricación del cemento portland”.

No obstante, el senador recordó la necesidad de desarrollar una política comercial que apunte a expandir el mercado del cemento portland.

En tanto, la posición mayoritaria del directorio de Ancap es que la inversión necesaria solo para el montaje de la línea de producción del horno 3 de Paysandú sería superior a los US$ 120 millones.

El negocio del portland para Ancap viene dando resultados deficitarios desde el año 2000. Según Ancap, la pérdida acumulada (a valores de diciembre de 2022) equivale e US$ 432,8 millones, solo en costos operativos. Además, en los ejercicios de 2015 y 2016, se enviaron a pérdida US$ 328 millones correspondientes a inversión en activos. La empresa estatal también ha perdido presencia en el mercado, pasando de tener cerca del 45% a representar en el presente alrededor del 33%.

@@AlvaroDelgadoUy parece un tanto infantil responsabilizar al sindicato del fracaso de la licitación del portland. Si fuera por temor a los sindicatos, nunca hubiera invertido UPM,ni Marfrig, ni compraría Minerva y no habría propuesta de privados por Neptuno, Hora de autocrítica — Eduardo Brenta (@eduardobrenta) September 13, 2023

La posición del Gobierno

El ministro de Industria, Omar Paganini, lamentó este martes la falta de ofertas de un privado para la asociación en el negocio del portland por parte de Ancap.

En rueda de prensa, el jerarca señaló que hubo dos oferentes que señalaron que manifestaron su falta de interés en venir a Uruguay por la conflictividad sindical.

“Lamentablemente no se recibieron ofertas para asociar la división portland con un privado. No hubo interesados y es una muy mala noticia, porque tenemos un problema inevitable e ineludible, perdieron dinero de forma sistemática desde hace más de 20 años. Y va a seguir perdiendo dinero. Claramente no ayudó el clima de conflictividad sindical, dos oferentes manifestaron que no venían por eso. La verdad que no entendemos la posición maximalista del sindicato”, dijo Paganini.

Delgado, por su parte, añadió: “La actitud que ha tenido particularmente el sindicato de Ancap en los últimos tiempos de combate permanente, de palo en rueda permanente, temporalmente, al menos, desestimuló a algunos de los inversores vinculados a la posibilidad de la asociación”.

Montevideo Portal