Brasileños que llevaban la bandera de Pernambuco pasaron un mal rato en Catar

Curiosidades

Las autoridades de Catar confiscaron una bandera del estado brasileño de Pernambuco, portada por un grupo de pernambucanos que se encontraban frente al Estadio Lusail en Doha. El episodio, denunciado por un periodista brasileño, ocurrió después del partido entre Arabia Saudita y Argentina, disputado ayer.

Según informara el portal de noticias G1, al ver el arcoíris en la bandera, las autoridades pensaron que era el símbolo LGBTQIA+ y decidieron decomisarla. La situación fue registrada por reportero Víctor Pereira, pero las imágenes se perdieron, ya que fue obligado a borrarlas.

“Chicos, estoy nervioso, temblando”, contó posteriormente en un video publicado en redes sociales. “Teníamos la bandera de Pernambuco. [...] Gente de Catar, con esos trajes, y también policías se acercaron a las chicas pensando que era una bandera LGBT, pero en realidad es solo la bandera de Pernambuco”, dijo.

“Fui a filmar y me quitaron el teléfono, luego me lo devolvieron obligándome a borrar el video que tomé. Solo me lo devolvían si borraba el video. Esto es absurdo porque tenemos la autorización de la FIFA para filmar absolutamente todo aquí en el estadio”, sostuvo Pereira.

“Y luego lo borré. Me seguían amenazando, diciendo ‘lo voy a tirar al piso, lo voy a romper’. Y es mi única herramienta para trabajar. Lo tomé, borré el video y él me dijo que le mostrara la papelera [elementos eliminados] para asegurarse de que no estaba en la papelera y listo, eso fue todo, lo tuve que borrar, me lo devolvió y vinieron otras personas que tenían credenciales, que vieron el desorden, preguntando qué había pasado”.

Fomos abordados por conta da bandeira de Pernambuco, que tem um arco-íris e acharam que era a bandeira LGBT. Tomaram o meu celular e só me devolveram quando deletei o vídeo que tinha. pic.twitter.com/7X2oal8bq1 — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

Víctor reveló que el grupo luego pudo explicar la situación, por lo que “las personas que tenían credenciales” se disculparon.

“Dijeron que no tenían ningún derecho de haber hecho eso y que, si yo quería, podía denunciarlo, porque estábamos cerca de dos torres que tienen cámaras, y el tipo puede ser identificado. Estoy tratando de hacer eso, pero es todo muy complicado", dijo el brasileño.

Afortunadamente, otras personas que presenciaron la situación grabaron el episodio y le facilitaron las imágenes, registros que Pereira compartió en redes.

Sorte que algumas pessoas estavam ao redor e gravaram. pic.twitter.com/tpW4Jo4Xbe — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022