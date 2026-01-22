Política

Brasil y Uruguay crearán un Centro de Investigación e Innovación en Ciencias de la Vida

Montevideo Portal

El gobierno firmará un memorando de entendimiento para establecer el Centro Brasil – Uruguay de Investigación e Innovación en Ciencias de la Vida.

La creación de este proyecto “surge del diálogo bilateral” entre los presidentes de ambos países, Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú orsi. “Reafirma la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo sostenible y del bienestar social”, indica el comunicado difundido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

La firma del documento se realizará el próximo miércoles 28 de enero en Torre Ejecutiva. “Es producto de un esfuerzo conjunto” entre el MEC —a través del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Iibce)—, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil (MCTI), y el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM).

De acuerdo con la Secretaría de Estado uruguaya, busca “implementar un mecanismo virtual bilateral de cooperación mediante la realización de actividades y proyectos de interés común, basados en los principios de igualdad y beneficio mutuo”.

“En ese marco, se prevé el intercambio técnico entre científicos y estudiantes de ambos países, la organización conjunta de cursos, talleres, seminarios y simposios, el fomento a la innovación y a la transferencia de conocimiento y tecnología, el uso compartido de infraestructura de investigación, y la presentación conjunta de propuestas y proyectos a instituciones de financiación nacionales e internacionales, entre otras acciones de cooperación”, detalla el MEC.

