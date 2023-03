Brasil: tras vuelco de camión con miles de gallinas se producen escenas de saqueo y gresca

Un camión que transportaba gallinas vivas hacia una planta empacadora de carne en Rio de Janeiro, volcó en la carretera. Tras el accidente, miles de gallinas —algunas aun vivas, otras muertas—quedaron desparramadas por el lugar.

Numeroso vecinos de la zona se concentraron junto al camión con la intención de robar las aves de corral, circunstancia en la que se produjeron peleas entre los saqueadores.

Finalmente, según consigna el medio local Diario do Río, la intervención de la policía evitó que el saqueo se prolongara.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:40 del martes en Estrada do Gabinal, cerca del cruce conocido como Giro do Cebolinha, junto a Cidade de Deus, en la zona oeste de Rio de Janeiro.

Em redes sociales se viralizaron imágenes que muestran a personas luchando para llevase las aves caídas del camión, y a la policía usando mangueras para alejarlos.

Moradores da região brigam para furtar galinhas que ficaram soltas depois que a acarreta caiu, no Giro do Cebolinha, em Jacarepaguá. Assista ao vídeo: #BandRio pic.twitter.com/QK3XnuiBA6

Até galinhas estão sendo mortas no trânsito



Carreta com carga viva de galinhas, tombou no giro do cebolinha, o trânsito está lento na região de Jacarepaguá. A polícia militar está no local fazendo a escolta das galinhas ?? após tentativa de saque da carga.



Radio Motor Noticias pic.twitter.com/vKJpgR2LUi