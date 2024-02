Brasil: sicario con disfraz de carnaval acribilló a quemarropa a un hombre

El pasado domingo, un hombre aprovechó las coloridas festividades del carnaval brasileño para cometer un crimen y mantener su identidad a salvo.

Según consigna CNN Brasil, el hecho ocurrió en un minimercado adjunto a una estación de servicio en la localidad de Olinda, en las afueras de la ciudad de Recife.

Allí, un criminal aprovechó la costumbre de disfrazarse durante el carnaval y se caracterizó de Papangu, un personaje habitual en el carnaval de la zona.

Tal como se aprecia en las imágenes, el criminal ocultaba un arma que, debido a las características de su atavío, extrajo con cierta dificultad de entre sus ropas. Luego se aproximó desde atrás a un hombre y le efectuó varios disparos por la espalda.

Tras consumar la agresión, el asesino huyó del lugar y se perdió en la ciudad de fiesta, donde las personas disfrazadas de Papangu eran muchísimas.

El caso está en manos de la Comisaría 9 de Homicidios de Olinda. De momento se desconoce la identidad del atacante, así como sus motivaciones.

Um indivíduo trajado como papangu atirou fatalmente em outro homem dentro de uma loja de conveniência em um posto de gasolina. O incidente ocorreu no domingo (11), durante as celebrações de carnaval em Olinda. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. pic.twitter.com/tobkABjHlz