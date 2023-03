Brasil: se desplomó estacionamiento de shopping y los autos cayeron en plaza de comidas

Parte del techo del Osasco Plaza Shopping, en el Gran San Pablo, se derrumbó en el patio de comidas este miércoles por la tarde. Tras el siniestro, el gobierno local cerró el centro comercial por tiempo indefinido.

Tal como se aprecia en las imágenes, un estacionamiento elevado se derrumbó, y cinco automóviles cayeron en el patio de comidas del establecimiento.

Veja o momento do desabamento do teto do Osasco Plaza Shopping, em São Paulo #sbtnews pic.twitter.com/u56nhuiqg5