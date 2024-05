Brasil: rescatan yegua que llevaba diez días atrapada en un apartamento en un tercer piso

La yegua Esperanza, que llevaba más de diez días atrapada en el tercer piso de un edificio en la localidad São Leopoldo, cercana a Porto Alegre, fue rescatada este martes mediante un operativo de bomberos que duró más de siete horas.

Antes de comenzar las maniobras, los rescatistas sedaron al animal y le vendaron los ojos. Al igual que el caballo Caramelo, que fue sacado del techo de una casa inundada en Canoas, Esperanza había buscado un sitio alto para ponerse a salvo de la inundación.

Los bomberos tuvieron que idear una estrategia segura para sacar al animal. Se le dio comida y se retiró la ventana del apartamento para facilitar el paso del equino por la abertura.

En entrevista con la televisora RBS, el capitán Goulart, responsable de la operación de traslado, afirmó que no es posible precisar cómo llegó el animal al tercer piso del edificio, que está vacío y fue evacuado. “No hay manera de decirlo con seguridad, porque no tenemos una imagen de cómo llegó el caballo allí. Pero probablemente buscó la manera de encontrar un lugar seguro, debió subir las escaleras mientras el agua iba avanzando y entonces quedó atrapado, de alguna manera, en ese departamento”, dijo.

El presunto dueño del caballo, quien se encuentra en un refugio de la ciudad y vive frente al edificio, dijo en entrevista con CNN Brasil que fue él quien colocó al animal en el departamento, con el objetivo de protegerlo. El hombre también aseguró que el dueño del inmueble lo había autorizado a hacer eso.

Más de 11.000 animales afectados por las inundaciones fueron rescatados en Río Grande do Sul. El trabajo lo realizan voluntarios y agentes de seguridad del Estado.

