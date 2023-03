Brasil: repudio por video en el que alumno regala a profesora negra una esponja de acero

Un estudiante de 3º año de secundaria entregó una bolsa con una esponja de acero a una profesora afrodescendiente en el Liceo 9 de Ceilândia, en el Distrito Federal de Brasilia. El joven hizo entrega del artículo el pasado viernes 10 de febrero, y dijo que se trataba de un homenaje por el Dia Mundial de la Mujer, conmemorado el miércoles 8.

El hecho generó risas entre algunos estudiantes y causó malestar en otros. Unos y otros compartieron las imágenes, que acabaron por viralizarse.

En el video se puede ver a la profesora de portugués abriendo el paquete y agradeciendo al alumno, ya que en principio creyó que se trataba de un obsequio.

Sin embargo, al notar qué tipo de regalo era, su rostro cambió. Sin embargo, la docente no perdió la calma. “Lo voy a aceptar, porque todo lo que viene vuelve”, dijo.

?? A Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2), em Taguatinga, determinou uma apuração preliminar para identificar o aluno do Centro de Ensino Médio (CEM) 9 de Ceilândia que “presenteou” uma professora negra, no Dia da Mulher, com uma esponja de aço. (Metrópoles) pic.twitter.com/Epp8eWsIpQ