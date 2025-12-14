Internacionales

Brasil: protestas de miles contra la rebaja de la pena a Jair Bolsonaro

Montevideo Portal

Este domingo miles de personas protestaron en Brasil, indignados ante una ley que reduce drásticamente la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por golpismo.

De acuerdo con AFP, las manifestaciones fueron impulsadas por movimientos sociales y organizaciones de izquierda luego de que la Cámara baja aprobara, durante la madrugada del miércoles, la iniciativa promovida por la mayoría conservadora.

Las manifestaciones se replicaron en decenas de ciudades, entre ellas Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo.

El reconocido cantante Caetano Veloso encabezó el llamado a una nueva “protesta musical” en la playa de Copacabana, replicando la modalidad de una convocatoria realizada en septiembre contra el avance de una amnistía para Bolsonaro y los condenados por golpismo, entre ellos los responsables del asalto a las sedes de los poderes en enero de 2023.

“Ellos legislan de espaldas a la población”, dijo a la AFP Thaís Nogueira, una profesora de 45 años vestida toda de rojo, el color identificado con el Partido de los Trabajadores de Lula. “Así que, al ver estas protestas, deben decir: ‘Uy! Debemos tener un poco de cuidado”.

El proyecto de ley, aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, introduce cambios en los criterios para el cálculo de las penas por delitos contra el Estado democrático de derecho, entre otros.

La iniciativa será tratada ahora por el Senado el próximo miércoles.

En caso de ser aprobada, Bolsonaro podría acceder a la libertad condicional en poco más de dos años, según señaló el autor del texto.

Con información de AFP

Montevideo Portal