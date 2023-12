Brasil: policía militar asesina a su esposa a puñetazos y disparos en medio de la calle

El soldado de la Policía Militar Thiago César de Lima, de 36 años, fue detenido in fraganti en São Paulo en la madrugada del pasado domingo, tras dispararle a su esposa, Erika Ferreira, de 33 años, durante una discusión. Según consigna el periódico O Globo, el detenido compareció el lunes ante la Justicia y en esa instancia se dispuso su prisión preventiva.

El salvaje crimen quedó registrado en una cámara de seguridad de la calle Bananalzinho, en el barrio de Perus, donde ocurrió todo.

Tal como se aprecia en las imágenes, Erika desciende del auto y pretende que su esposo —quien ocupa el asiento trasero— haga lo mismo. Luego ambos discuten en la calle, el hombre saca su arma y comienza a alternar puñetazos y disparos contra la mujer. El policía militar efectúa tres disparos, dos de los cuales impactan en su esposa.

Herida, Ferreira se tambalea y acabo por desplomarse detrás del vehículo. Su asesino la trasladó luego en el mismo auto hasta un hospital cercano, lugar al que ya arribó fallecida.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, De Lima fue detenido en el acto cuando ingresaba al hospital. Le dijo a la policía que estaba discutiendo con la mujer dentro del auto. Disputa en la que le disparó para luego intentar asistirla. Se le incautó una pistola calibre .40 para realizar pericias forenses. El caso fue registrado como feminicidio por la Comisaría 4ta de Defensa de la Mujer. El policía fue trasladado a la Prisión Militar Romão Gomes, donde se encuentra recluido. El caso también se comunicó al Departamento de Asuntos Internos de la institución.

Víctima y victimario llevaban seis meses de casados. sólo llevaban casados ??6 meses. En sus redes sociales aún se muestran fotografías de la ceremonia, realizada en mayo, declaraciones de amor y registros de la luna de miel. "Tú eres mi alegría diaria", comentó la mujer en una de las publicaciones.

Erika fue velada y enterrada el lunes en el cementerio Vale das Colinas, en el barrio de Vila Josefina, en Franco da Rocha. Era madre de dos hijas, fruto de una relación anterior.

De acuerdo con el citado medio, el detenido dijo que la pelea se originó cuando la mujer intentó quitarle su arma, algo que no aprecia en las imágenes.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

?ATENÇÃO CENAS FORTES! Ele socou a esposa e a matou! Thiago Cezar de Lima deu 5 socos em Erika Satelis e depois atirou 3x nela. O crime foi registrado por câmera de segurança. Espero que este monstro cumpra a pena máxima q no Brasil não é nada! pic.twitter.com/8ClM910hQs

?? Urgente! ?? O soldado Thiago Cezar de Lima, da Polícia Militar de São Paulo, foi preso pelo assassinato da esposa Erika Satelis Ferreira de Lima com dois tiros no meio da rua no último domingo, dia 03, na zona oeste de São Paulo. pic.twitter.com/pqZLATzE0o