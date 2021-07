Brasil: niegan vacuna a pareja que vestía camisetas con textos contra Bolsonaro

Curiosidades

Luiz Carlos y Dirlene Barros de Oliveira, ambos de 61 años y docentes de profesión, vivieron una incómoda - e ilegal- situación cuando fueron en busca de su segunda dosis de vacuna contra la covid19. Se les impidió vacunarse porque vestían remeras con leyendas contra el Gobierno de Bolsonaro, según informaron los medios locales G1 y O Dia.

El hecho ocurrió en un cuartel de bomberos en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, donde funciona un puesto de vacunación. Allí Luiz y su esposa fueron abordados por un militar cuando hacían fila para la vacunación. En ese momento, según el profesor, el funcionario dijo que, por orden del comando, la pareja no podía ser inmunizada con esas camisetas.

"El soldado se acercó a nosotros con cierta vergüenza y dijo que el comando no permite que nadie se vacune con camisetas y carteles con mensajes políticos", narró. "Fue muy educado y nos ofreció un baño para cambiarnos de ropa".



Sólo después de cambiar de indumentaria la pareja de Río pudo recibir la vacuna. Para salir del paso, Luiz se limitó a ponerse la misma camiseta pero al revés, con el texto hacia adentro. En cuanto a Dirlene, se quitó la prenda y se quedó con otra camiseta que llevaba puesta debajo.



Luiz Carlos, quien es profesor de historia, les dijo a los bomberos que lo que estaban haciendo era un acto ilegal. "Es una decisión autoritaria que no tiene ningún sustento", comentó el académico.



Los bomberos le respondieron que había una orden de no permitir ningún tipo de manifestación política durante la vacunación, y que si esto ocurría quien llevaría la peor parte sería el ya mencionado soldado de guardia, quien podría ser castigado con hasta un mes de arresto.



"Todos dijeron lo mismo y parecían estar muy asustados", subrayó el profesor.

En opinión de Luiz Carlos, esta medida es nueva y obedece a la reciente pérdida de popularidad del presidente Bolsonaro.



"Cuando tomé la primera dosis, fue en el mismo cuartel, con la misma gente, y no tuvimos problemas", contó el profesor en declaraciones a G1.



Entonces "como la aprobación del gobierno era alta, no hubo ningún problema". Sin embargo, en las horas bajas que vive el gobierno, la actitud cambió.



"Es un intento de crear una especie de censura para las personas que quieren hablar en contra de lo que está haciendo el gobierno", aseguró.

Desde la Secretaría de Salud Municipal de Río de Janeiro se emitió posteriormente un comunicado en el que se detalla que los puntos de vacunación del Cuerpo de Bomberos son administrados por el Gobierno del Estado. En la misma misiva, dicha Secretaría señaló que repudia las actitudes que van en contra de cualquier tipo de manifestación, siempre que sea pacífica, en el momento de la vacunación.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro (CBMERJ) y el secretario de Estado de Defensa Civil, coronel Leandro Monteiro, manifestó que lo ocurrido a la pareja fue un hecho aislado. En ese sentido, dejó claro que está a favor de la libertad de expresión.

Finalmente, el propio CBMERJ dijo que investigaría el caso y reiteró "que no existe una determinación oficial del mando de la corporación que prohíba este tipo de manifestaciones de civiles en ninguno de los cuarteles que abrieron las puertas a la vacunación".