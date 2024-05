Brasil: joven de 19 años muere apuñalada por mujer de 54 que la vio con su marido

María Eduarda Ferreira, de 19 años, fue asesinada a puñaladas en la tarde del pasado lunes 20 en la localidad de Assis Chateaubriand, en el estado brasileño de Paraná.

La joven estaba acompañada por un hombre mayor, con quien mantendría una relación sentimental. En el registro de video se ve a ambos sentados en una mesa exterior en un establecimiento comercial. Allí él la besa y ella lo aparta.

La misma filmación muestra cómo una mujer encapuchada, esposa del individuo, llega corriendo y asesta dos puñaladas a la joven, quien se aleja corriendo. El hombre intenta impedir la agresión y también recibe una cuchillada.

Según informara el medio local OBemdito, cuando la Policía Militar arribó al lugar Maria Eduarda ya estaba muerta. En el lugar fue hallada el arma homicida.

La agresora, cuya identidad no se reveló, abandonó la escena del crimen y permaneció prófuga hasta el día siguiente, cuando se entregó en una comisaría acompañada por un abogado.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD





Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher é atacada a facadas em um bar de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. O homem que aparece com a vítima seria marido da autora dos golpes. A vítima morreu logo depois. As imagens são fortes. pic.twitter.com/K76bE2KsJb