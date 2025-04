Brasil: jaguar mata a trabajador rural y ataca a policías que buscaban sus restos

Jorge Avalo, de 60 años, trabajaba como cuidador de un establecimiento pesquero a orillas del río Miranda, cerca de la localidad de Aquidauana, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

La desaparición del hombre fue notada en la mañana del lunes, cuando otro trabajador de la zona fue al rancho de Avalo para comprarle miel. El cliente se extrañó por la ausencia del dueño de casa y lo buscó por los alrededores. Fue entonces cuando notó rastros de sangre y huellas de un gran animal. Las imágenes fueron enviadas a la Policía Ambiental Militar y también compartidas en redes sociales.

El martes, la ya mencionada fuerza policial encontró partes del cuerpo de Avalo en las orillas del río, y luego localizó más partes humanas en un monte a unos 300 metros de la casa de la víctima, en un sitio que parecía ser la guarida de un animal.

Presencia detectada

Una semana antes del mortal episodio, Jorge Avalo ya había advertido la presencia de jaguares cerca de su casa.

En un video grabado por el cuñado de Jorge, se logra observar huellas de dos jaguares en los alrededores de la residencia. En las imágenes, el cuñado bromea sobre la situación. “Cuñado, ¿estaban los gatitos jugando ahí?”, dice el autor del video. “Estaban, hubo una pelea entre los dos”, responde Jorge. Cuando se le pregunta por qué no interrumpió la pelea, Jorge bromea: “Uno no interfiere en una pelea entre marido y mujer”.

Nuevo ataque

Durante la búsqueda de Avalo, de 60 años, efectivos de la ya mencionada Policía Militar Ambiental fueron atacados por un jaguar, cerca del sitio donde encontraron restos de la víctima.

En un video, los agentes relatan el momento. “El jaguar nos atacó aquí. Ahora no podemos esperar el análisis pericial en este lugar, tendremos que sacar el cuerpo”, dice uno de los agentes, quien considera que el felino podría volver a atacarlos.

“Pensé que con los disparos se asustaría y correría, pero no. Qué peligroso”, comenta sorprendido otro de los uniformados.

