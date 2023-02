Brasil: dos años de condena por intento de homicidio a futbolista que golpeó a árbitro

William Ribeiro, futbolista que alternó entre las posiciones de atacante, lateral y mediocampista del equipo Sport Club São Paulo, fue condenado por tentativa de homicidio el pasado martes 7. La Justicia le impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión y el abono a la víctima de una indemnización de 18 mil reales (unos 135.000 pesos uruguayos). El Sport Club São juega en el Campeonato Gaúcho de Fútbol - Serie B.

El futbolista fue noticia en octubre de 2021 por agredir al árbitro Rodrigo Crivellaro en medio de un partido disputado en Rio Grande do Sul. William derribó al colegiado de un puñetazo y luego lo atacó a puntapiés en la cabeza cuando ya estaba en el suelo.

“No recuerdo nada, lo vi en las fotos. Me desmayé y recuerdo despertarme en el hospital”, declaró Crivellaro en la corte, según informó CNN.

El árbitro tuvo que llevar un collarín ortopédico durante dos meses mientras se recuperaba de una lesión en una vértebra.

Al ser interrogado con las autoridades, William negó haber intentado asesinar al juez: “Nunca tuve esa intención”, dijo durante el juicio, ocasión en la que también ofreció disculpas a la víctima de su agresión.

Tras recibir su condena, el exjugador del San Pablo - RS aún tiene la opción de apelar la decisión del tribunal.

Em ato covarde, o atleta William Ribeiro deu um chute na cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro, no jogo entre São Paulo x Guarani, válido pela Série A2 do Gauchão. ???????



Rodrigo foi levado ao hospital para atendimento médico, enquanto William foi detido pela Polícia Militar. pic.twitter.com/VQmKiVJGtO