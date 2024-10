Brasil: conmoción por niño de 9 años que invadió veterinaria y mató a 23 animales

La ciudad de Nova Fátima, en el norte del estado brasileño Paraná, fue escenario de un impactante incidente el pasado domingo por la noche. Un niño de 9 años irrumpió en un hospital veterinario y mató a 23 animales que estaban en un sector de granja que acababa de inaugurarse. El episodio, ocurrido alrededor de las 19, quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El niño, acompañado de un perro, saltó el muro del hospital, ubicado en la avenida Nicanor Ferreira de Melo, y durante aproximadamente 40 minutos atacó a varios animales. Entre las víctimas se encontraban conejos, que fueron arrojados violentamente contra la pared, desmembrados y mutilados, y a algunos se les arrancaron las patas.

