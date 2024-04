Brasil: caminaba por la acera cuando literalmente se lo tragó la tierra

Un hombre que caminaba por una acera en la ciudad brasileña de Cachoeiro do Itapemirim sufrió un accidente insólito: la acera se abrió literalmente a su paso y el hombre cayó en el cráter resultante.

Según informara el noticiero Jornal Hoje, de TV Globo, el hecho ocurrió durante la mañana del lunes.

El hombre fue identificado como Eurípedes Fernandes, médico ortopedista residente en la localidad. Las imágenes muestran cómo el peatón cae en el bache que se abre de repente, y parte del muro de la casa lindera se le viene encima.

Fernandes sufrió fractura de fémur y traumatismo en el tórax. Fue rescatado consciente, aunque con un enrome susto.

El gobierno municipal de la ciudad emitió un comunicado en el que aseguraba que el lugar del incidente había sido aislado. Asimismo, se anunció que convocaría a la empresa concesionaria del alcantarillado para investigar el origen del socavón.

