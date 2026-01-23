Brasil avanza hacia prohibición de las “constelaciones familiares” en ámbito jurídico

Internacionales

La Comisión de Seguridad Social, Bienestar, Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó recientemente un proyecto de ley que prohíbe el uso de la pseudoterapia constelaciones familiares en cualquier ámbito del Poder Judicial, incluso como método alternativo de resolución de conflictos.

A pesar de utilizarse en al menos 16 estados y el Distrito Federal como método alternativo para la resolución de conflictos en ámbitos como los Juzgados de Familia, su uso enfrenta una firme oposición por parte de entidades como el Consejo Federal de Psicología, que la clasifica como pseudociencia y advierte del riesgo de revictimización, especialmente en casos de violencia doméstica.

La propuesta, presentada por el diputado Duda Ramos (MDB-RR), recibió el dictamen favorable de la ponente, la diputada Silvia Cristina (PP-RO).

En su votación, la ponente calificó la aprobación como una medida "necesaria y urgente" para evitar graves implicaciones éticas, legales y psicosociales. Según ella, la terapia de constelaciones familiares es una práctica pseudocientífica que carece de validación por parte de los organismos competentes.

También llamó la atención sobre el panorama de violencia contra las mujeres en el país, citando datos del Mapa de Violencia 2025. "Ante este alarmante panorama, reitero que cualquier intento de reconciliación entre la víctima y su agresor representa un riesgo extremo y debe evitarse a toda costa. La práctica de la terapia de constelaciones familiares contradice esta lógica", concluyó.

El proyecto de ley, que se encuentra en trámite definitivo, pasará ahora a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía para su análisis. Para convertirse en ley, el texto debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, algo que se espera que suceda en los próximos días.

Anny Figueiredo, titular de la Secretaría de la Mujer Sindicato de Funcionarios de la Justicia Federal en el Estado do Rio de Janeiro (Sisejufe), destacó el impacto de esta práctica en los derechos de las mujeres.

“La terapia de constelaciones familiares presenta graves riesgos para la vida de las mujeres, especialmente porque carece de base científica y refuerza perspectivas de género conservadoras y desiguales. Esta práctica puede normalizar la violencia, culpar a las víctimas y eximir de responsabilidad a los agresores, contribuyendo al silenciamiento y la revictimización”, afirmó.

Figueiredo también llamó la atención sobre el uso de esta metodología en espacios institucionales.

“En el Poder Judicial, esto es particularmente preocupante, ya que puede conducir a decisiones injustas y a la negación de derechos, al sustituir los análisis técnicos por interpretaciones subjetivas. Defender a las mujeres requiere políticas públicas, servicios cualificados y un enfoque estructural de la violencia de género, no prácticas que culpabilicen a quienes la sufren”, concluyó.