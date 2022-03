Botinelli: “Este resultado no deja bien parado al presidente, se le reflejó en la cara”

Política

El politólogo y director de la empresa encuestadora Factum, Oscar Botinelli, analizó este lunes los resultados que dejó la elección por el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En primer lugar, aclaró que esta situación no es como la clasificación a Catar de Uruguay, donde el resultado es se clasifica o no se clasifica, sino que las lecturas políticas son “mucho más matizadas”.

“Un referéndum permite dos clases de análisis: uno es el análisis político jurídico, es decir, el objeto puntual del referéndum como se dio. La Ley de Urgente Consideración (LUC) se mantiene, desde ese punto de vista es una victoria de la coalición de gobierno, matizando esto podemos decir que el no le ganó al sí, creemos que la diferencia de los votos observados y la tendencia histórica, la ventaja debe ser del 1,1 o 1,2%”, indicó en declaraciones a Canal 12.

Además, resaltó la importancia que tuvo el voto en blanco en esta votación dado que no fue decisivo para que el no se imponga y “eliminó” algunas discusiones que había surgido en la forma de computar los votos en blanco.

“Lo que es importante es que el no, hablando del total de votantes, no pasó el 50%. La LUC no tiene, en principio, el respaldo de la mayoría absoluta del país. Otro dato interesante es que el voto anulado, que es el neutro, significó lo mismo que la suma del anulado y el en blanco tanto en el balotaje como en octubre, quiere decir que la gente entendió que el blanco no era neutro y se volcó al anulado”, señaló.

La otra lectura —explicó— tiene que ver con la política. En este sentido, indicó que realizó un trabajo a principios de marzo que ubicaba cinco escalones diferentes con resultados para el sí y para el no comparándolo con la elección anterior.

“El sí estuvo en el segundo (escalón), el mayor era si superaba el 48%, y decía: ‘La izquierda ratifica la votación del balotaje y confirma lo que se denominó la remontada’, que hay que analizarlo. No es que creció la izquierda, sino que cuando la elección se polariza el electorado que no vota en un abanico a la izquierda, pero que cuando se tiene que inclinar para un lado o para el otro, lo hace para la izquierda”, sostuvo.

Para el no, en tanto, por sus resultados, de los cinco escalones estuvo en el último. En ese caso, había escrito: “Fuerte caída del apoyo ciudadano y a la coalición multicolor”.

“Efectivamente, este resultado no deja bien parado al presidente se reflejó en la cara del presidente anoche no fue nada exitoso lo que exhibía porque normalmente es de esperar que en el medio período un gobierno caiga en popularidad. El gobierno prácticamente recién empieza, la pandemia generó una situación anormal, diferente, lo que fue la pandemia ayudó a mejorar la performance de casi todos los jefes de Estado. En Canadá, en México, en Alemania, la India, Australia”, opinó el experto.

Botinelli agregó que cuando vio que los resultados del no se ubicaban en un 49% lo calificó como “mal resultado” y que le dio la impresión de que debe haber “cambios externos e internos” al gobierno.

“Estos resultados apuntan a que tiene que haber un diálogo gobierno - oposición, que en la agenda hay temas que hacen al futuro del país en el sentido de trascender varios períodos de gobierno y no es bueno para el país que se adopten reformas que en dos años o siete años se puedan cambiar si no hay un gran consenso detrás”, añadió.

Asimismo, analizó que la coalición de gobierno tiene “mayor peso” cuando afronta una votación por partes, que cuando lo hace en conjunto. “Obtuvo el 54% sumando las partes y están entre el 48, 49 y 50% cuando votan juntos”, aseguró, y expresó que tras la votación el presidente y la coalición multicolor “salen debilitados”.

“No se fortalece porque si vos tenés al 56% del Parlamento, que responde al 54% de los votos, y tenés un respaldo del 48%, hay un debilitamiento. Esto no quiere decir que tiene que renunciar el gobierno, el debilitamiento implica la necesidad de actuar para fortalecerse y tiene que ver de cómo se maneja la coalición”, concluyó.