Botana visitará departamentos del interior para dialogar con estacioneros por combustibles

El senador Sergio Botana, junto a un grupo de asesores, realizará una gira por el interior del país, que incluyen tres departamentos, para “tomar contacto” con un grupo de propietarios de estaciones de servicios y agremiaciones de comerciantes para intercambiar sobre los proyectos de ley que presentó por asuntos que actualmente están en el debate público como es el precio de la nafta y la carestía, según dijeron fuentes políticas a Montevideo Portal.

El exintendente de Cerro Largo presentó en 2021 una serie de proyectos que iban en esta línea, pero ninguno de ellos llegó a alguna de las cámaras en pleno y actualmente están todos en diversas comisiones. Por ejemplo, el legislador nacionalista presentó un proyecto de ley que busca topear los aranceles que se les aplican a los estacioneros cuando las personas pagan a través de las tarjetas.

“Las tarjetas les cobran la comisión que quiere porque el comerciante está obligado a darle al cliente el servicio de que elija el medio de pago, entonces le tiene que preguntar cómo paga. Por supuesto que tienen razón en los reclamos planteados y en el mes de diciembre yo no me puedo olvidar del gesto que tuvieron los estacioneros. Ya iban a tomar esta medida en diciembre, fuimos allí, les mostramos estos proyectos y los otros ocho para bajar el precio de los combustibles, y gracias a eso depusieron la medida. Por eso y por una actitud absolutamente patriótica, que fue la de no perjudicar al país en un momento en que el turismo necesitaba trabajar”, comentó el legislador, y dijo que era razonable que los estacioneros de Maldonado tomen la decisión de no aceptar el pago con tarjeta.

“Es razonable que la tomen, en el sistema político hemos perdido el tiempo, nos dedicamos al trabajo este que nos obligaron los que juntaron las firmas, que fue empezar a hablar de la Ley de Urgente Consideración, o sea, lo que era de hace 20 meses, en vez de hablar y resolverlo ahora, pero tienen que obligar los tiempos porque este es un costo que también se le agrega a la gente porque siempre al final, en la economía, termina pagando la gente”, agregó.

El senador visitará ciudades del departamento de Salto, Tacuarembó y Río Negro. En este último departamento mencionado estará presente en las localidades de Fray Bentos y Young.

