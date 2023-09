Botana sobre la CARU: “Se ha hecho un abuso en la prensa de un hecho absolutamente normal”

Política

El senador nacionalista Sergio Botana se refirió en rueda de prensa a las denuncias del Frente Amplio sobre más de 40 ingresos directos de “amigos políticos” del oficialismo en la Comisión Administradora de la Río Uruguay (CARU) y dijo que no ve allí “una cuestión que pudiera ser gran noticia” porque no ve allí “ninguna anormalidad”.

“Me parece que se ha hecho un abuso de la prensa de un hecho que es absolutamente normal. De esos ingresos que se producen, se producen con gente que para empezar no es de la plantilla permanente. Es gente que va a una plantilla de eventuales, pero además los nombres se extraen de los que estaban en los llamados, de acuerdo a lo que se informó. O sea, lo que se siguió fue con la lista de prelación de los llamados para esos cargos”, sostuvo Botana.

“Además [los cargos] son absolutamente imprescindibles, porque esa comisión ha crecido, multiplicado por 10 el área de contralor”, afirmó.

“En lo de Salto Grande sí sigo sosteniendo que la situación no es la deseable y en lo de la Comisión Administradora del Río de la Plata [CARP] asistimos a una noticia que no es menor. Hubo un momento en el que Uruguay entrego su participación en el ingreso al canal Magdalena. Se produjo una resignación de soberanía para cambiarla; se cambió por la profundidad de 14 metros del canal de acceso a Montevideo”, comentó el legislador del Partido Nacional.

Para el senador, ese “es un tema de debate sustantivo para el país”, porque “fue una buena negociación que después Argentina no respetó”, por lo que hay que estudiar “el tema de la resignación de soberanía” en el canal.

“Eso si me parece un tema trascendente, contundente, que afecta el interés del Uruguay y que fue noticia intrascendente en su momento a pesar de que hubo declaraciones públicas de los jerarcas de aquel momento, no fue un tema oculto”, comentó.

Consultado nuevamente sobre la modificación de concursos para las personas que ingresaron a la CARU a partir del 2020 (que bajaba de 3 años a 6 meses la pertenencia a la plantilla para pasar a ser efectivos), Botana recordó que fue “con la negativa de Uruguay”.

“Si, Uruguay se negó. Lo impulsaron lamentablemente los funcionarios de allí. Al momento de escribir el llamado lo escribieron con un error, que es diferente de lo que consta en las actas de la Comisión y que llevo a que se revise la fecha de concurso. Porque obviamente si Uruguay ya tenía esa posición, que era diferente a la de Argentina dentro de la CARU, que si quería que estos funcionarios pudieran participar de esos llamados, los cuales podría darles el carácter de permanente a sus puestos, no era la posición de Uruguay estar en actas. Vino escrito mal el llamado, capaz que eso justifica lo que se está haciendo de tener que controlar que los llamados sean los externos y no los internos que están cometiendo este tipo de errores, que uno no puede medir que sean intencionales o no”, dijo Botana.

Al preguntársele si apoya la iniciativa de Jorge Gandini de limitar la política electoral que puedan hacer los directivos de las comisiones binacionales, Botana aseguró: “Estoy dispuesto a ir bastante más allá”.

“Le he planteado ya a Cancillería y lo haré formalmente en el ámbito de la Cámara [de Senadores] cuando termine la Rendición de Cuentas, que se le haga un planteo a la Argentina para cambiar el estatuto jurídico de Salto Grande”, apuntó el senador.

“Porque no puede ser que estemos con reiteración permanente de circunstancias del mismo tipo. Durante todo el período pasado, cuantas veces tuvo que haber asistencia de parte del gobierno”, afirmó y agregó al ser la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande un organismo fuera del derecho nacional, “van a seguir pasando este tipo de cosas”.