Botana dijo que no votará fideicomiso para asentamientos y un diputado blanco le contestó

El senador del Partido Nacional Sergio Botana aseguró este miércoles que no votará el artículo de la Rendición de Cuentas que quitará unos 20 millones de dólares al Instituto Nacional de Colonización y serán derivados a combatir los asentamientos en Uruguay. Para el legislador blanco "no se puede desvestir a un santo para vestir a otro".

"Yo no voy a votar una transferencia del sector productivo a solucionar un tema que no se va a solucionar. Mientras no se termine con la creación de nuevos asentamientos acá no se puede poner en práctica ninguna solución", dijo el nacionalista, y agregó que poner recursos sin terminar con la creación de los asentamientos es como "pretender cargar agua en un bolsillo".

"Además, esos recursos que se le quitarían a colonización son los recursos que el país precisa para comprar nuevas tierras porque colonización va a tener que dar la tierra a los colonos en propiedad si queremos reformar productivamente nuestro agro, pero además son los recursos para generar una verdadera revolución productiva en las tierras de colonización. Para comprar maquinarias, para generar fondos rotatorios que permitan la plantación, hacer comida, engordar ganado, el manejo de los establecimientos", opinó.

Sobre los colonos, aseguró que estos acceden a las tierras "con una mano atrás y otra adelante" y que no puede ser una "condena", sino que debe ser una "bendición" o una "chance". "Se precisan estas otras herramientas para hacerlo productivo", señaló.

Finalmente, Botana finalizó: "De esta manera, con esta solución, nos vamos a quedar sin generar producción, sin generar ingresos, generando problemas, por un lado, y sin solucionar el tema de los asentamientos por el otro. No es el camino".

Las declaraciones del legislador no pasaron desapercibidas dentro del oficialismo y un diputado de su propio partido le contestó. Es que para el representante nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter "no es la forma".

"Todos apoyamos el espíritu y la idea de Colonización, pero también entendemos la necesidad del realojo de asentamientos propuesto por el presidente", escribió el diputado en su cuenta de Twitter. Además, agregó que se diseñaron alternativas para que colonización continúe con los objetivos trazados y con el apoyo necesario.

— Álvaro Rodríguez Hunter (@alvaro_chacho) August 4, 2021