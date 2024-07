Botana criticó la resolución de MSP sobre Casmu y la comparó con la de Casa de Galicia

Política

El senador blanco Sergio Botana se refirió a la resolución del Ministerio de Salud Pública sobre intimar a la mutualista Casmu para que acredite en un plazo de 10 días (desde el 3 de julio) que resolvió su “desequilibrio económico-financiero”. En caso de que esto no suceda, la secretaría de Estado procederá a intervenir.

De este modo, Botana, comparó la situación del Casmu con la de Casa de Galicia, y arremetió contra jerarcas de la cartera de Salud Pública. “Creo que la actitud del gobierno en este caso no debe ser la de ahogar financieramente, como ahogó a Casa de Galicia”, expresó el senador nacionalista.

De acuerdo con el exintendente de Cerro Largo, “el gobierno le pide a Casmu que arregle la situación financiera, pero no le paga la deuda de ASSE”, algo que considera “gravísimo”.

“Es la misma maniobra que ya vimos con Casa de Galicia, por lo cual espero que la actitud sea otra: la de ayudar a solucionar la situación y no la de hacer este comunicado que se hizo público, y que, por lo tanto, hizo que los agentes de financiamiento también se le dispararan a la institución, con la posibilidad de solucionar lo que se pretende solucionar. La verdad es que es muy feo el procedimiento”, expresó en rueda de prensa consignada por MVD Noticias.

Botana aseguró que la situación que atraviesa el Casmu es “complicadísima” y culpó a “algunos nombres que hoy están en el ministerio”, que “eran los directivos de Casmu”.

“Lamentablemente, la vieja directiva de Casmu fue la que vino completita para el ministerio, y viene saliendo de esa situación. En el momento en el que está saliendo, se le pretende hacer una intervención. Es una jugada fea y a algunos actores políticos no nos pueden utilizar para ese tipo de cosas, y mucho menos al presidente de la República”, concluyó el legislador blanco.

En 2023, a la Asamblea General faltaron los votos de un senador y de dos diputados para levantar el veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo a la ley sobre Casa de Galicia.

La norma vetada obligaba al Estado a “integrar” el fondo de insolvencia laboral en el Banco de Previsión Social (BPS) de modo de cubrir los créditos laborales de los exfuncionarios de esa mutualista, que fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública en octubre de 2021, fue a concurso en noviembre de ese año y terminó cerrada por decisión judicial el 31 de marzo de 2022. Los artículos cuestionados por el gobierno implicaban un erogación de US$ 23 millones a cargo del Estado para saldar gran parte de los créditos posconcursales adeudados.

En la fundamentación del veto, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que la ley en cuestión llevaba a que el Tesoro Nacional debiera afrontar un gasto por un monto y plazo indeterminados, y sin que se estableciera con qué fondos serían cubiertas dichas erogaciones. El Poder Ejecutivo busca constituir un fondo aparte por una cifra mucho menor, US$ 8 millones.

Para levantar el veto se necesitaba el voto de tres quintos de los senadores y diputados presentes al momento de la definición. Entre los primeros, hubo 17 en 29. Entre los segundos, 56 en 97.

El senador blanco e impulsor de la ley, Sergio Botana, sostuvo que no se generó “ninguna situación excepcional” al ayudar a una empresa privada. “Todas las empresas aportan a un fondo que administra el Banco de Previsión Social y de ese fondo, cuando la empresa quiebra sin capacidad de afrontar los despidos, se le paga a los trabajadores que no hayan podido hacerse de esos créditos laborales”, agregó Botana en diálogo con En perspectiva.

“Después de trabajar 10, 20 y 30 años, nadie se va a ir para su casa con $ 170.000 sin hacer los reclamos correspondientes”, consideró el legislador. “Esto al Estado le va a costar por lo menos US$ 42 millones” en caso de que los extrabajadores ganen los juicios que comenzarán, adelantó.

Ante la consulta de por qué mantiene la discrepancia de posición con el oficialismo, siendo parte de la coalición de gobierno, Botana dijo que “uno no le puede pedir al presidente que sepa todo de todos los temas”. “La mantuve desde el primer momento. Advertí cuál era mi posición en reuniones de la bancada y con el Ministerio de Salud Pública”, subrayó.

El senador aseguró que “hay muchas cosas” que no entiende. “De verdad que hay muchas cosas que no comprendo y hay muchas de esas cosas que no me cierran”, indicó. “Yo quiero actuar de acuerdo a la ley, no me gusta discriminar a los trabajadores de Casa de Galicia”, afirmó.