Borrasca a la vista: ¿qué “surtido” de fenómenos climáticos traerá el ciclón entrante?

Las previsiones meteorológicas para los próximos días parecen confirmar la pesimista afirmación popular acerca de que el clima se reserva su peor cara para el fin de semana.

Ayer, tal como informáramos, el meteorólogo José Serra advirtió sobre un desmejoramiento de las condiciones climáticas a partir del jueves, debido a la llegada de un ciclón asociado al pasaje de un frente frío, lo que provocará lluvias y tormentas puntualmente severas. Según el profesional, podrían registrarse acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con registros mayores en zonas de tormenta.

En un sentido similar, las plataformas internacionales más importantes y los principales modelos predictivos parecen dar el espaldarazo a Serra.

Por ejemplo, The Weather Channel, AccuWeather y Meteored coinciden en anunciar lluvias abundantes entre jueves y domingo.

El modelo ECMWF, desarrollado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas; el GFS, creado y utilizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, y el Icon, diseñado por el Centro Meteorológico alemán, muestran un panorama similar a partir del jueves.

En cuanto al viento, fenómeno que va asociado al ciclón desde su definición misma, no sería en este caso un elemento de mayor preocupación.

De acuerdo con los modelos ya mencionados, las rachas más fuertes se producirían en la mañana del domingo y hacia el mediodía. Soplarían en la zona sur, y sus valores máximos oscilarían entre 40 y 49 km/h.

Sin embargo, la plataforma Meteored contempla la posibilidad de ráfagas de 63 km/h el sábado y 59 km/h el domingo.

Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) señala como “alta” la probabilidad de lluvia entre jueves y domingo, pero, de momento, no adelanta números acerca de la velocidad del viento.