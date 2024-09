Bordaberry vs. Bordaberry: padre e hijo exponen sus diferencias por Ministerio de Justicia

Política

Matías Bordaberry, coordinador de campaña del Partido Colorado (PC), se refirió este viernes a la propuesta de crear un Ministerio de Justicia, planteo que ha sido rechazado públicamente en más de una ocasión por su padre, Pedro Bordaberry, quien volvió en julio a la política para apoyar la candidatura de Andrés Ojeda.

“Esta es una propuesta que sale de la mesa interpartidaria de seguridad, donde están reflejados todos los partidos políticos. Cuando uno analiza los programas de gobierno del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, está presente en los tres”, dijo el hijo del exsenador en entrevista con 970 Noticias.

“El Ministerio de Justicia no afecta la independencia del Poder Judicial, porque no tomaría decisiones desde el punto de vista judicial. Lo que sí haría es recopilar e institucionalizar muchas cuestiones que hoy en día están dispersas dentro del ordenamiento jurídico o que merecen ciertos cambios”, agregó.

En ese sentido, el coordinador de campaña resaltó que es “fundamental la necesidad de sacar el sistema penitenciario del Ministerio del Interior”, ya que “no está funcionando”. Según explicó, la propuesta es que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “sea un servicio descentralizado que responda al Ministerio de Justicia”.

El exsenador Pedro Bordaberry ha dicho en varias instancias que no comparte la creación de este ministerio.

“Yo no creo en un Ministerio de Justicia en Uruguay. No creo en seguir creando ministerios y gastos, me parece que está mal. Un Ministerio de Justicia me suena a poder político influyendo en la Justicia”, dijo a fines de agosto en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

