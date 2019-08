Bordaberry tuvo un par de lapsus y no lo perdonaron, tampoco Luis Hierro López

Política

El senador Pedro Bordaberry tuvo este martes un par de lapsus cuando hablaba en el debate por la moción de condena a la "dictadura" de Nicolás Maduro.

"En este mi tiempo político, nunca he defendido una democracia... nunca he defendido una dictadura en mi vida", corrigió, y siguió: "Siempre he condenado una democracia, una dictadura", dijo.

El video con esos segundos se viralizó rápidamente en las redes sociales, lo que motivó que el propio Bordaberry escribiera un tuit: "El que no trabaja no rompe, el que no hace no se equivoca, barco que no navega no encalla; saludos a los que celebran un furcio. Es todo lo que pueden encontrar".

Decenas de tuits le siguieron burlándose de los lapsus, pero uno de los que se destacó fue el del ex vicepresidente Luis Hierro López.

"Ay Pedro, ¡justo le vas a errar con eso!", escribió en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que López critica en las redes sociales a Bordaberry. Ya hace unas semanas, había cuestionado al legislador por hacer público el encuentro que tuvo con Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti.

"Lo de Bordaberry siempre es raro, como que no cuenta toda la verdad. Imprevistamente dejó al partido colgado del pincel y ahora quiere participar, tras no animarse a participar en la interna. Ahora ventila conversaciones y se pone como víctima. Mal", escribió.

Montevideo Portal